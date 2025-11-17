Washington Towns Recognized for Low Crime in 2025
In a small town nestled between the evergreen forests and majestic mountains of Washington, a sense of security hung in the air like the crisp spring breeze. 10 Washington towns experienced less crime than others in the past year.
A 2025 Safewise study identified the towns in Washington with the lowest crime rates. Safewise evaluated violent and property crime rates to compile the ranking.
#10 Lake Stevens (12th in 2024) Population 40,229
Violent crime rate per 1,000 people: 1.1 (slightly down from 1.6 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 8.7 (down from 11.0 in 2024)
#9 Kenmore (5th in 2024) Population 23,275
Violent crime rate per 1,000 people: 0.8 (slightly up from 0.6 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 11.5 (down from 13.2 in 2024)
#8 West Richland (6th in 2024) Population 18,546
Violent crime rate per 1,000 people: 1.0 (slightly up from 0.9 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 8.3 (down from 12.0 in 2024)
#7 Mercer Island (tied for 10th in 2024) Population 24,891
Violent crime rate per 1,000 people: 0.7 (slightly down from 0.9 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 12.2 (down from 18.4 in 2024)
#6 Oak Harbor (2nd in 2024) Population 24,297
Violent crime rate per 1,000 people: 0.7 (slightly up from 0.6 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 10.0 (up from 8.9 in 2024)
#5 Bainbridge Island (tied for 10th in 2024) Population 24,325
Violent crime rate per 1,000 people: 0.5 (slightly down from 0.9 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 10.0 (down from 15.8 in 2024)
#4 Snoqualmie (8th in 2024) Population 13,397
Violent crime rate per 1,000 people: 0.2 (slightly down from 0.1 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 13.8 (down from 25.6 in 2024)
Violent crime rate per 1,000 people: 0.3 (even from 0.3 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 11.5 (down from 12.5 in 2024)
#2 Sedro-Woolley (17th in 2024) Population 13,147
Violent crime rate per 1,000 people: 0.3 (down from 19.3 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 10.6 (down from 19.3 in 2024)
#1 Sammamish (3rd in 2024) Population 65,062
Violent crime rate per 1,000 people: 0.3 (slightly down from 0.6 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 6.2 (down from 9.3 in 2024)
