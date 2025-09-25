Washington&#8217;s Most Dangerous Roads For Each County

Washington’s Most Dangerous Roads For Each County

Dangerous Washington Roads via Canva

Research from the recent three-year sample (2017-2019) identified three main factors contributing to fatal crashes in Washington.

  • Drunk Driving. We’ve all been there. You’ve had a few more drinks than you thought you would. Calling for a taxi, using your app for an Uber or Lyft, and calling a close friend will save your life and the lives of others on the road. Intoxicated drivers accounted for one-third (33%) of fatal deaths in Washington.
  • Speeding. We all have to be somewhere on time. When you nudge above the speed limit, you put yourself at a higher risk of dying in a car crash. Drivers driving faster than the posted speed limit accounted for nearly one-third (31%) of fatal Washington driving deaths.
  • Distracted Driving. This is a big reason I now run for fitness, instead of riding my bike. I regularly see drivers looking at their smartphones while operating their vehicles. This is not only frightening, it's dangerous. Distracted drivers account for 34% of all fatal deaths in Washington.  

WA Counties with the least and most fatalities (ranked safest to most dangerous)

The counties rank this list of all 39 Washington counties with the fewest fatal accidents (2017-2019). Counties with smaller populations or roads/highways with less traffic are among the safest. As you scroll down, you’ll conversely see populations with larger amounts of population or busier stretches of highway/roads at the bottom.

Wahkiakum

Fatal Accidents: 1

Number of fatalities: 2

Most deadly road: SR-4 (one fatal accident)

Orcas Island CREDIT Joe Mabel (CC BY-SA 3.0)
loading...

San Juan

Fatal Accidents: 1

Number of fatalities: 2

Most deadly road: Cr-Egg Lake Road (one fatal accident)

Columbia

Fatal Accidents: 2

Number of fatalities: 3

Most deadly road: US-12 (2 fatal accidents)

Asotin

Fatal Accidents: 3

Number of fatalities: 3

Most deadly road: Cr-Ben Johnson Rd (one fatal accident)

East Wenatchee CREDIT Thayne Tuason (CC BY-SA 4.0)
loading...

Douglas

Fatal Accidents: 4

Number of fatalities: 4

Most deadly road: Cr-Rd M Nw (one fatal accident)

Garfield

Fatal Accidents: 4

Number of fatalities: 4

Most deadly road: US-12 (3 fatal accidents)

Pacific

Fatal Accidents: 6

Number of fatalities: 6

Most deadly road: US-101 (3 fatal accidents)

Republic, Washington CREDIT Kevmin (CC BY-SA 4.0)
loading...

Ferry

Fatal Accidents: 6

Number of fatalities: 6

Most deadly road: US-395  (2 fatal accidents)

Pend Oreille 

Fatal Accidents: 6

Number of fatalities: 8

Most deadly road: US-2  (2 fatal accidents)

Skamania

Fatal Accidents: 7

Number of fatalities:7

Most deadly road: SR-14  (5 fatal accidents)

Lincoln 

Fatal Accidents: 10

Number of fatalities: 10

Most deadly road: US-2  (3 fatal accidents)

Walla Walla CREDIT: Public Domain
loading...

Walla Walla 

Fatal Accidents: 11

Number of fatalities: 11

Most deadly road: US-125  (2 fatal accidents)

Klickitat 

Fatal Accidents: 12

Number of fatalities: 13

Most deadly road: Cr-Glenwood Hwy (2 fatal accidents)

Whitman 

Fatal Accidents: 13

Number of fatalities: 15

Most deadly road: US-195 (3 fatal accidents)

Island 

Fatal Accidents: 14

Number of fatalities: 15

Most deadly road: SR-20 (3 fatal accidents)

Port Angeles CREDIT: Sea Cow - Own work, CC BY-SA 4.0
loading...

Jefferson

Fatal Accidents: 14

Number of fatalities: 17

Most deadly road: US-101 (4 fatal accidents)

Stevens

Fatal Accidents: 15

Number of fatalities: 16

Most deadly road: US-395 (9 fatal accidents)

Clallam

Fatal Accidents: 16

Number of fatalities: 17

Most deadly road:��US-101 (8 fatal accidents)

loading...

Chelan 

Fatal Accidents: 17

Number of fatalities: 17

Most deadly road: US-97 (3 fatal accidents)

Mason

Fatal Accidents: 18

Number of fatalities: 19

Most deadly road: SR-3 (5 fatal accidents)

Adams

Fatal Accidents: 22

Number of fatalities: 24

Most deadly road: I-90 (6 fatal accidents)

Franklin

Fatal Accidents: 23

Number of fatalities: 25

Most deadly road: US-395 (7 fatal accidents)

Welcome to Aberdeen Credit: Surachit, Paul Fritts (uploaded by ChrisB) Free Use
loading...

Grays Harbor

Fatal Accidents: 24

Number of fatalities: 25

Most deadly road: US-12 (5 fatal accidents)

Kittitas 

Fatal Accidents: 26

Number of fatalities: 29

Most deadly road: I-90 (16 fatal accidents)

Okanogan 

Fatal Accidents: 28

Number of fatalities: 31

Most deadly road: US-97 (6 fatal accidents)

Lewis 

Fatal Accidents: 31

Number of fatalities: 33

Most deadly road: US-12 (7 fatal accidents)

Cowlitz 

Fatal Accidents: 35

Number of fatalities: 39

Most deadly road: SR-504 (5 fatal accidents)

Benton 

Fatal Accidents: 39

Number of fatalities: 41

Most deadly road: I-82 (8 fatal accidents)

Skagit Valley CREDIT: Gina from Kent, WA, USA - Save Skagit Valley!, CC BY-SA 3.0
loading...

Skagit  

Fatal Accidents: 43

Number of fatalities: 47

Most deadly road: I-5 (10 fatal accidents)

Grant

Fatal Accidents: 45

Number of fatalities: 49

Most deadly road: SR-17 (8 fatal accidents)

Kitsap 

Fatal Accidents: 46

Number of fatalities: 46

Most deadly road: SR-3 (7 fatal accidents)

Bellingham, Washington CREDIT: Nick Kelly/Faithlife Corporation Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
loading...

Whatcom

Fatal Accidents: 49

Number of fatalities: 53

Most deadly road: I-5 (11 fatal accidents)

Thurston  

Fatal Accidents: 63

Number of fatalities: 66

Most deadly road: I-5 (5 fatal accidents)

Clark 

Fatal Accidents: 80

Number of fatalities: 88

Most deadly road: I-5 (10 fatal accidents)

Yakima

Fatal Accidents: 93

Number of fatalities: 99

Most deadly road: I-82 (9 fatal accidents)

Spokane 

Fatal Accidents: 99

Number of fatalities: 102

Most deadly road: US-2 (12 fatal accidents)

Snohomish

Fatal Accidents: 116

Number of fatalities: 123

Most deadly road: I-5 (16 fatal accidents)

Pierce  

Fatal Accidents: 167

Number of fatalities: 177

Most deadly road: I-5 (16 fatal accidents)

John Moore/Getty Images
loading...

King 

Fatal Accidents: 308

Number of fatalities: 325

Most deadly road: SR-99 (30 fatal accidents)

These 10 Small Towns In Washington State Have Just Over 1,200 People Combined

These 10 Small Towns In Washington State Have Just Over 1,200 People Combined

Gallery Credit: Google/Google Street View

10 Grocery Store Items in Washington Getting Pricier Due to Tariffs

At least for the short term, Cheapsim says a 10 percent baseline tariff is here to stay. And whole tariff deals will be worked out in the weeks ahead. Here are the 10 grocery items Cheapsim says could bring some "sticker shock" for Washingtonians.

Gallery Credit: Avery Cooper

10 Weirdest Things Left Behind In Washington State Uber's

What’s the weirdest thing you can imagine finding in an Uber? Washington State has some wild contenders

Gallery Credit: Rik Mikals

Categories: Articles

More From 610 KONA