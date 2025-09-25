Washington’s Most Dangerous Roads For Each County
Research from the recent three-year sample (2017-2019) identified three main factors contributing to fatal crashes in Washington.
- Drunk Driving. We’ve all been there. You’ve had a few more drinks than you thought you would. Calling for a taxi, using your app for an Uber or Lyft, and calling a close friend will save your life and the lives of others on the road. Intoxicated drivers accounted for one-third (33%) of fatal deaths in Washington.
- Speeding. We all have to be somewhere on time. When you nudge above the speed limit, you put yourself at a higher risk of dying in a car crash. Drivers driving faster than the posted speed limit accounted for nearly one-third (31%) of fatal Washington driving deaths.
- Distracted Driving. This is a big reason I now run for fitness, instead of riding my bike. I regularly see drivers looking at their smartphones while operating their vehicles. This is not only frightening, it's dangerous. Distracted drivers account for 34% of all fatal deaths in Washington.
WA Counties with the least and most fatalities (ranked safest to most dangerous)
The counties rank this list of all 39 Washington counties with the fewest fatal accidents (2017-2019). Counties with smaller populations or roads/highways with less traffic are among the safest. As you scroll down, you’ll conversely see populations with larger amounts of population or busier stretches of highway/roads at the bottom.
Wahkiakum
Fatal Accidents: 1
Number of fatalities: 2
Most deadly road: SR-4 (one fatal accident)
San Juan
Fatal Accidents: 1
Number of fatalities: 2
Most deadly road: Cr-Egg Lake Road (one fatal accident)
Columbia
Fatal Accidents: 2
Number of fatalities: 3
Most deadly road: US-12 (2 fatal accidents)
Asotin
Fatal Accidents: 3
Number of fatalities: 3
Most deadly road: Cr-Ben Johnson Rd (one fatal accident)
Douglas
Fatal Accidents: 4
Number of fatalities: 4
Most deadly road: Cr-Rd M Nw (one fatal accident)
Garfield
Fatal Accidents: 4
Number of fatalities: 4
Most deadly road: US-12 (3 fatal accidents)
Pacific
Fatal Accidents: 6
Number of fatalities: 6
Most deadly road: US-101 (3 fatal accidents)
Ferry
Fatal Accidents: 6
Number of fatalities: 6
Most deadly road: US-395 (2 fatal accidents)
Pend Oreille
Fatal Accidents: 6
Number of fatalities: 8
Most deadly road: US-2 (2 fatal accidents)
Skamania
Fatal Accidents: 7
Number of fatalities:7
Most deadly road: SR-14 (5 fatal accidents)
Lincoln
Fatal Accidents: 10
Number of fatalities: 10
Most deadly road: US-2 (3 fatal accidents)
Walla Walla
Fatal Accidents: 11
Number of fatalities: 11
Most deadly road: US-125 (2 fatal accidents)
Klickitat
Fatal Accidents: 12
Number of fatalities: 13
Most deadly road: Cr-Glenwood Hwy (2 fatal accidents)
Whitman
Fatal Accidents: 13
Number of fatalities: 15
Most deadly road: US-195 (3 fatal accidents)
Island
Fatal Accidents: 14
Number of fatalities: 15
Most deadly road: SR-20 (3 fatal accidents)
Jefferson
Fatal Accidents: 14
Number of fatalities: 17
Most deadly road: US-101 (4 fatal accidents)
Stevens
Fatal Accidents: 15
Number of fatalities: 16
Most deadly road: US-395 (9 fatal accidents)
Clallam
Fatal Accidents: 16
Number of fatalities: 17
Most deadly road:��US-101 (8 fatal accidents)
Chelan
Fatal Accidents: 17
Number of fatalities: 17
Most deadly road: US-97 (3 fatal accidents)
Mason
Fatal Accidents: 18
Number of fatalities: 19
Most deadly road: SR-3 (5 fatal accidents)
Adams
Fatal Accidents: 22
Number of fatalities: 24
Most deadly road: I-90 (6 fatal accidents)
Franklin
Fatal Accidents: 23
Number of fatalities: 25
Most deadly road: US-395 (7 fatal accidents)
Grays Harbor
Fatal Accidents: 24
Number of fatalities: 25
Most deadly road: US-12 (5 fatal accidents)
Kittitas
Fatal Accidents: 26
Number of fatalities: 29
Most deadly road: I-90 (16 fatal accidents)
Okanogan
Fatal Accidents: 28
Number of fatalities: 31
Most deadly road: US-97 (6 fatal accidents)
Lewis
Fatal Accidents: 31
Number of fatalities: 33
Most deadly road: US-12 (7 fatal accidents)
Cowlitz
Fatal Accidents: 35
Number of fatalities: 39
Most deadly road: SR-504 (5 fatal accidents)
Benton
Fatal Accidents: 39
Number of fatalities: 41
Most deadly road: I-82 (8 fatal accidents)
Skagit
Fatal Accidents: 43
Number of fatalities: 47
Most deadly road: I-5 (10 fatal accidents)
Grant
Fatal Accidents: 45
Number of fatalities: 49
Most deadly road: SR-17 (8 fatal accidents)
Kitsap
Fatal Accidents: 46
Number of fatalities: 46
Most deadly road: SR-3 (7 fatal accidents)
Whatcom
Fatal Accidents: 49
Number of fatalities: 53
Most deadly road: I-5 (11 fatal accidents)
Thurston
Fatal Accidents: 63
Number of fatalities: 66
Most deadly road: I-5 (5 fatal accidents)
Clark
Fatal Accidents: 80
Number of fatalities: 88
Most deadly road: I-5 (10 fatal accidents)
Yakima
Fatal Accidents: 93
Number of fatalities: 99
Most deadly road: I-82 (9 fatal accidents)
Spokane
Fatal Accidents: 99
Number of fatalities: 102
Most deadly road: US-2 (12 fatal accidents)
Snohomish
Fatal Accidents: 116
Number of fatalities: 123
Most deadly road: I-5 (16 fatal accidents)
Pierce
Fatal Accidents: 167
Number of fatalities: 177
Most deadly road: I-5 (16 fatal accidents)
King
Fatal Accidents: 308
Number of fatalities: 325
Most deadly road: SR-99 (30 fatal accidents)
